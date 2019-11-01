01.11.2019, 17:29
МВД создаст подразделения по борьбе с IT-преступностью
ИА «Ореанда-Новости». МВД планирует создать новые подразделения, которые будут бороться с преступностью в области высоких технологий, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что новые подразделения сформируют по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности как в центральном аппарате министерства, так и в территориальных органах внутренних дел.
Сейчас в главк МВД должны предоставить документы, которые определят структуру и полномочия новых подразделений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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