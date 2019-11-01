ИА «Ореанда-Новости»МВД планирует создать новые подразделения, которые будут бороться с преступностью в области высоких технологий, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что новые подразделения сформируют по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности как в центральном аппарате министерства, так и в территориальных органах внутренних дел.

Сейчас в главк МВД должны предоставить документы, которые определят структуру и полномочия новых подразделений.