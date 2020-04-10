ИА «Ореанда-Новости». Полиция на время перестанет привлекать к ответственности тех, у кого просрочен паспорт или права, пишет RT.



В МВД сообщили, что соответствующие поручение территориальным органам дал первый замминистра.



В министерстве также рассказали, что временно исключается привлечение к ответственности родителей несовершеннолетних, которые не обратились за получением паспорта в связи с достижением их ребёнком 14-летнего возраста.