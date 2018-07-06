ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство внутренних дел отменило уголовное преследование в отношении матери ребёнка-инвалида за то, что женщина продала запрещённое лекарство в России диазепам в интернете. На женщину завели уголовное дело по статье 228 за распространение наркотиков. Эта история ранее вызвала неоднозначную реакцию общественности.

В пресс-службе Министертсва внутренних дел рассказали, что в ведомстве приняли решение о закрытии дела в отношении Екатерины Конновой.

Глава МВД поручил руководителю городского управления МВД в Москве Олегу Баранову подробно разобраться во всей ситуации и обстоятельствах по делу, чтобы выяснить, что предшествовало тому факту, что женщина продала наркотическое лекарство диазепам.

Когда проверка завершилась, было принято решение уголовное дело не возбуждать.

Напомним, история заключалась в том, что 38-летняя женщина, мать двоих детей, один из которых инвалид (эпилепсия и ДЦП), продала мужчине в интернете запрещённое в России лекарство. В Европе данное лекарство не считается наркотическим, женщина не знала, что нарушает закон. Её задержали в тот момент, когда она передавала диазепам в форме микроклизм (пять тюбиков) другому мужчине на улице. Женщину отпустили под подпиской о невыезде домой.

Проверка показала, что у женщины были излишки лекарства для лечения ребёнка, и она решила выручить немного денег от их продажи. Женщина с помощью журналистов обратилась к президенту России, рассказав, что продала лекарство по незнанию, что оно является в списке запрещённых. Также Коннова попросила Владимира Путина и Минздрав пересмотреть список лекарств, так как многие дети-эпилептики нуждаются в нём.

Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что дело Конновой было под присмотром Кремля. В Кремле считают, что женщина лишь формально нарушила закон, и в данном конкретном случае формального подхода быть не должно, учитывая все обстоятельства, дело требует особого внимания и отношения.

До этого момента на защиту женщины встали многие хосписы и общественные организации, активисты запустили сбор подписей под онлайн-петицией, которую за сутки подписало около ста тысяч людей.

