Специалисты Россельхознадзора не допустили ввоз в страну бескостного мяса в связи с нарушением, представленным в ветеринарном сертификате.В Парагвае действует государственная ветеринарная служба, которая регламентирует ввоз-вывоз сельхозяйственных продуктов из страны.Таким образом, были нарушены правила ветеринарного законодательства.Груз прибыл из парагвайского департамента Бокерон. Здесь производится около 65 % всего молока и мяса Парагвая. Ввозом говядины в Петербург занимались специалисты Управления Россельхознадзора по городу и Ленобласти.