07.05.2019, 21:22
Мясо из Парагвая не было допущено до Петербурга
ИА "Ореанда-Новости" 28 тонн парагвайской говядины было задержано в одном из портов северной столицы. Специалисты Россельхознадзора не допустили ввоз в страну бескостного мяса в связи с нарушением, представленным в ветеринарном сертификате.
В Парагвае действует государственная ветеринарная служба, которая регламентирует ввоз-вывоз сельхозяйственных продуктов из страны. В представленном сертификате на говядину официальной печати этого ведомства не было. Таким образом, были нарушены правила ветеринарного законодательства.
Груз прибыл из парагвайского департамента Бокерон. Здесь производится около 65 % всего молока и мяса Парагвая. Ввозом говядины в Петербург занимались специалисты Управления Россельхознадзора по городу и Ленобласти.
В Парагвае действует государственная ветеринарная служба, которая регламентирует ввоз-вывоз сельхозяйственных продуктов из страны. В представленном сертификате на говядину официальной печати этого ведомства не было. Таким образом, были нарушены правила ветеринарного законодательства.
Груз прибыл из парагвайского департамента Бокерон. Здесь производится около 65 % всего молока и мяса Парагвая. Ввозом говядины в Петербург занимались специалисты Управления Россельхознадзора по городу и Ленобласти.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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