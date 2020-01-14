14.01.2020, 14:22
На 3 месяца была приостановлена деятельность партии «Гражданская инициатива»
ИА «Ореанда-Новости». На 3 месяца была приостановлена деятельность политической партии «Гражданская инициатива». Соответствующее решение вынес Верховный суд России.
Исковое заявление на приостановление деятельности «Гражданской инициативы» было подано от Министерства юстиции России. Верховный суд удовлетворил иск российского ведомства. В деле указано, что политическая партия допустила 2 нарушения российского законодательства в 2018 году, которые не были устранены в течение 1 года.
Ответчик планирует обжаловать в 10-дневный срок решение Верховного суда, так как требования об устранении ошибок в документации были частично выполнены.
Исковое заявление на приостановление деятельности «Гражданской инициативы» было подано от Министерства юстиции России. Верховный суд удовлетворил иск российского ведомства. В деле указано, что политическая партия допустила 2 нарушения российского законодательства в 2018 году, которые не были устранены в течение 1 года.
Ответчик планирует обжаловать в 10-дневный срок решение Верховного суда, так как требования об устранении ошибок в документации были частично выполнены.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии