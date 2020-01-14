Соответствующее решение вынес Верховный суд России.Исковое заявление на приостановление деятельности «Гражданской инициативы» было подано от Министерства юстиции России. Верховный суд удовлетворил иск российского ведомства.Ответчик планирует обжаловать в 10-дневный срок решение Верховного суда, так как требования об устранении ошибок в документации были частично выполнены.