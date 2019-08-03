ИА «Ореанда-Новости». На несанкционированном митинге в центре столице задержали четверых несовершеннолетних, рассказал Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, пишет «Интерфакс».



Омбудсмен отметил, что их сейчас везут в одном автозаке. По его словам, детей задержали около Пушкинской площади. Омбудсмен выяснит, куда их привезут и обдумает дальнейшие действия.



В Москве продолжается несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгорудуму, которых не допустили к выборам. По данным портала «ОВД-Инфо» уже задержан 381 человек.