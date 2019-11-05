ИА «Ореанда-Новости». В Алтайском крае четверо детей находятся в критическом состоянии, после того как они выпили бутылку тосола, которую нашли на берегу реки, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что дети нашли бутылку 1 ноября, уже на следующий день родители обратились к врачам из-за резкого ухудшения здоровья детей.



В итоге пострадавших доставили в больницу с отравлением. Состояние двоих оценивается как стабильное, ещё двоих – как тяжёлое. Подробности инцидента устанавливаются.