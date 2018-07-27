ИА «Ореанда-Новости». На Алтае двух полицейских – заместителя начальника отделения полиции и оперуполномоченного приговорили к лишению свободы за то, что они силой «выбивали» показания у подозреваемых в краже. Подробности всего следствия и вынесенного приговора рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю.



Оперуполномоченного и замначальника отделения полиции по Третьяковскому району Межмуниципального отдела МВД России «Змеиногорский» обвинили в превышении полномочий в 2015 году. Суд признал их виновными в данном преступлении и приговорил к лишению свободы: начальника на семь лет, оперуполномоченного – на шесть.

Согласно данным следствия, в октябре 2015 года в полицию к ним в отделение были доставлены три человека, местные жители, они подозревались в краже мешка зерна с территории фермы. Во время проведения допроса, сотрудники избили подозреваемых, применив специальные средства – наручники, электрошокер и противогаз. Мужчины признались в совершённой краже, однако издевательства и избиения на этом не закончились, полицейские требовали местных жителей признаться и в других аналогичных преступлениях.

Суд посчитал собранные следствием доказательства о причастности полицейских к совершению данного преступления достаточными и обвинил 36-летнего экс-замначальника и 33-летнего оперуполномоченного Межмуниципального отдела МВД России «Змеиногорский» в превышении должностных полномочий.

Известно, что в ходе проведения предварительного следствия ни замначальника, ни оперуполномоченный своей вины не признали. Отбывать свой срок они будут в колонии общего режима.

– Суд лишил их специальных званий, а также права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года, — уточняется в сообщении Следственного комитета.

Напомним, похожее дело сейчас расследуется в Ярославле, сотрудников исправительной колонии №1 подозревают в избиении заключённого. Задержано пять человек, трое из них раскаялись в содеянном. Следствие по этому делу продолжается.