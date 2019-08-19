19.08.2019, 17:44
На Алтае леса с вертолёта окропили святой водой для борьбы с пожарами
ИА «Ореанда-Новости». Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил воздушный крестный ход на вертолёте, пишет РИА Новости.
Священнослужитель окропил святой водой леса в связи с лесными пожарами в Сибири. Митрополит совершил полёт с иконой божией матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская». Отмечается, что обряд был проведён по просьбе местного Минприроды.
В Алтайском крае с начала года произошли 322 пожара, огонь захватывал площадь около 717 гектаров. Сейчас в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, обусловленное высокой пожарной опасностью.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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