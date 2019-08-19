ИА «Ореанда-Новости». Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил воздушный крестный ход на вертолёте, пишет РИА Новости.



Священнослужитель окропил святой водой леса в связи с лесными пожарами в Сибири. Митрополит совершил полёт с иконой божией матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская». Отмечается, что обряд был проведён по просьбе местного Минприроды.



В Алтайском крае с начала года произошли 322 пожара, огонь захватывал площадь около 717 гектаров. Сейчас в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, обусловленное высокой пожарной опасностью.