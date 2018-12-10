ИА «Ореанда-Новости». В Алтайском районе в суде будет рассмотрено дело бывшего временно исполняющего обязанности начальника управления Федеральной миграционной службы. Следователи уверены, что Александр Жданов получил взятки в виде икон и денег на общую сумму в 1,2 миллиона рублей.

Суд Алтайского края рассмотрит уголовное дело коррупционной направленности в отношении бывшего врио начальника УФМС Жданова, который получал взятки с декабря 2014 года по декабрь 2016 года, об этом проинформировали в понедельник в пресс-службе Следственного управления СКР по Алтайскому краю.

«Жданов получил лично взятку в виде денег и икон на общую сумму почти 1,2 миллиона рублей от директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" Музалевского. Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений», – говорится в сообщении СУ СКР по Алтайскому краю.

Как оказалось, Александр Жданов, находясь в должности врио начальника ведомства, давал указания подчиненным предлагать заказчикам в сфере миграционных услуг обращаться за их предоставлением только к Музалевскому. Он также велел подчинённым не отказывать получателям государственных услуг в приёме у них документов, ранее оформленных на платной основе сотрудниками паспортно-визового сервиса. Это преступление обнаружили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Сам гражданин Музалевский в мае 2018 года получил три года колонии условно, а также с него взысканы 1,7 миллиона рублей.

Жданов на допросах своей вины не признал, однако следствием собрано достаточно доказательств. Прокурор на основании этих материалов утвердил обвинительное заключение и направил его в суд для рассмотрения по существу. Жданову грозит до 15 лет лишения свободы.

Также в понедельник, 10 декабря, стало известно, что замначальника управления Росприроднадзора по Амурской области Алексея Малышева заключили под стражу. Замначальника областного Росприроднадзора подозревают в получении 40 тысяч рублей взятки. Об этом проинформировали в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Малышев был задержан с поличным во время получения взятки. Его арестовали сроком на 2 месяца, то есть до 8 февраля 2019 года.