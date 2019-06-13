ИА «Ореанда-Новости» На официальном интернет-сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) появилось сообщение о том, что в течение прошедшего месяца на побережье Берингова и Чукотского морей на Аляске местными жителями было обнаружено как минимум 60 мёртвых тюленей. У ряда особей сошёл волосяной покров. Некоторые животные выглядят истощёнными.

В связи с массовой гибелью тюленей начато расследование. Пресс-секретарь NOAA Джули Шпигл написал: «На данный момент мы не знаем, что происходит. Мы мобилизуем сотрудников, чтобы собрать некоторые образцы и попытаться их исследовать». Учёные в числе прочего пытаются установить, является ли то, что животные потеряли волосяной покров, аномальной линькой, либо же обусловлено другими причинами.