ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Рособоронэкспорта сообщила, что на авиасалоне МАКС-2019 впервые будут продемонстрированы экспортные варианты многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э и лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112ВЭ.

«Российские производители впервые представят самые горячие и ожидаемые новинки последних лет… Рособоронэкспорт готов по желанию иностранных партнёров провести презентации этих самолётов и открыть новую страницу в продвижении ультрасовременных авиационных комплексов на мировой рынок», – сказал глава Рособоронэкспорта и заместитель председателя Союза машиностроителей РФ Александр Михеев. Специалист уверен, что интерес со стороны иностранных потенциальных заказчиков к новым разработкам будет огромным.