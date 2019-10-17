Это устройство, предположительно, - «Кордон.Про» от российского производителя. Они будут устанавливаться на крышах машин ГИБДД и фиксировать скорость движущихся автомобилей. Каждое устройство способно считывать номер, определять скорость автомобильного потока и выявлять нарушителей. В передвижных комплексах «Кордон.Про» встроены видеозапись и звукозапись, а угол обзора равен 360 градусам.Подобные комплексы заменят треноги, которые сейчас устанавливаются как мобильные фиксаторы скорости. Но в ГИБДД считают, что оборудованные по новым правилам патрульные машины позволят сотрудникам контролировать весь маршрут без отнесения к определенной местности. Таким образом, злостных нарушителей скоростного режима будет меньше.