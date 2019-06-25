ИА «Ореанда-Новости». Авария произошла в небольшом селе Автуры на автозаправочной станции. Есть угроза взрыва, как утверждает региональное управление МЧС по Чечне.

Загорелся автомобильный резервуар с газом, сейчас его пытаются охладить и убрать возможные объекты поблизости, которые могут в дальнейшем увеличить размах пожара в случае взрыва. Эвакуировали все ближайшие дома, пострадавших нет. Работа по ликвидации ведётся с соблюдением мер безопасности. Пожар произошел во время перекачки топлива из авторезервуара.