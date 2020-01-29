ИА «Ореанда-Новости». В Московской области на базе парка «Патриот» хотят открыть военно-патриотический лагерь «Авангард» для старшеклассников, пишет «Интерфакс».



Лагерь сможет принимать в год до 30 тысяч детей от 15 лет из Москвы и Подмосковья. Подростки будут получать там «интересные и полезные навыки, а также знакомиться друг с другом», рассказала глава Подмосковья Андрей Воробьев.



Лагерь стал совместным проектом администрации региона, мэрии Москвы и Минобороны. Первая смена лагеря начнёт свою работу с 1 сентября.