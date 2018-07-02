ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Краснокнижный кит запутался в рыболовной сети, пытался выбраться из нее и погиб. Все это случилось на побережье залива Корфа Берингова моря, Камчатка. По предположениям специалистов, кит, не заметив рыболовные сети, зацепился за них хвостом или плавниками во время попытки вынырнуть, чтобы провести вентиляцию легких. Скорее всего, он пытался выбраться из сети, но во время вращения лишь запутался еще больше.



Владимир Вертянкин, научный сотрудник государственного заповедника, описал процесс гибели кита: «В дальнейшем снасти наматываются на туловище и хвостовой плавник и затягиваются все туже». Следом млекопитающее теряет способность нырять за пищей и погибает из-за голода и некроза. Ухудшает положение заражение крови, которое наступает в связи с полученными травмами.

Именно этот район Кроноцкого заповедника - акватория для миграции китов. По словам ученых, здесь требуется тщательная очистка воды, в противном случае подобные случаи будут продолжаться, так как тут киты - частые гости.

Местные жители, привлеченные размером животного, вышли из своих домов. Они фотографировали несчастного кита и делились снимками с друзьями и близкими. Мария Воронцова, пресс-секретарь ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», сообщила, что вывозить кита пока что не собираются и «скорее всего, он станет обедом или ужином для местных медведей». Ранее люди, живущие неподалеку от места происшествия, собирались провести обряд на территории заповедника и выпустить погибшего кита обратно в море, однако позже передумали. Судя по всему, млекопитающее действительно останется там же, где и сейчас.

В случае официального установления факта причастия рыболовных сетей к гибели кита, делом будет заниматься Природоохранная структура. На данный момент спецслужбы занимаются очисткой акватории. Обнаружились новые сети и мусор, которые могли бы стать очередной опасностью для водных обитателей. Все посторонние предметы выловили.