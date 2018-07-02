На берегах Камчатки краснокнижный кит запутался в сети и погиб
Владимир Вертянкин, научный сотрудник государственного заповедника, описал процесс гибели кита: «В дальнейшем снасти наматываются на туловище и хвостовой плавник и затягиваются все туже». Следом млекопитающее теряет способность нырять за пищей и погибает из-за голода и некроза. Ухудшает положение заражение крови, которое наступает в связи с полученными травмами.
Именно этот район Кроноцкого заповедника - акватория для миграции китов. По словам ученых, здесь требуется тщательная очистка воды, в противном случае подобные случаи будут продолжаться, так как тут киты - частые гости.
Местные жители, привлеченные размером животного, вышли из своих домов. Они фотографировали несчастного кита и делились снимками с друзьями и близкими. Мария Воронцова, пресс-секретарь ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», сообщила, что вывозить кита пока что не собираются и «скорее всего, он станет обедом или ужином для местных медведей». Ранее люди, живущие неподалеку от места происшествия, собирались провести обряд на территории заповедника и выпустить погибшего кита обратно в море, однако позже передумали. Судя по всему, млекопитающее действительно останется там же, где и сейчас.
В случае официального установления факта причастия рыболовных сетей к гибели кита, делом будет заниматься Природоохранная структура. На данный момент спецслужбы занимаются очисткой акватории. Обнаружились новые сети и мусор, которые могли бы стать очередной опасностью для водных обитателей. Все посторонние предметы выловили.
Комментарии