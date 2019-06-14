ИА «Ореанда-Новости» На берегу озера Байкал в бухте Губа Сеногда обнаружено большое количество мёртвой рыбы и раков, в связи с этим управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии начало проверку.

Отмечается, что всего было найдено около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса.

Для определения причин гибели водных обитателей эксперты взяли пробы воды, донных отложений и мёртвой рыбы. Результаты лабораторных исследований будут готовы в течение недели.

Эксперты в качестве одной из версий гибели жителей озера назвали естественные причины. Рыбу и раков могло выбросить на берег сильной волной.