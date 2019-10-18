ИА «Ореанда-Новости». Самолёт российской авиакомпании, который летел по маршруту Пхукет-Москва, совершил экстренную посадку в Казани, пишет «Интерфакс».

Причиной стала остановка дыхания у младенца. Врачи, которые поднялись на борт, не смогли спасти малыша.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. Официальных комментариев по этому поводу нет.