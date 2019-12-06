В четверг представителями Всемирного фонда дикой природы РФ было сказано о том, что из-за теплой погоды у десятков белых медведей нет возможности покинуть окрестности населенных пунктов.Патрули дежурят возле учебных заведений и детских садов, обследуют сёла с целью предотвращения встречи местных жителей с медведями.