ИА «Ореанда-Новости». Властями Чукотки заявлено о контроле ситуации в населенном пункте Рыркайпий, рядом с которым замечено большое количество медведей. Сотрудниками пограничной службы и полиции осуществляется патрулирование села. 

В четверг представителями Всемирного фонда дикой природы РФ было сказано о том, что из-за теплой погоды у десятков белых медведей нет возможности покинуть окрестности населенных пунктов. 

Патрули дежурят возле учебных заведений и детских садов, обследуют сёла с целью предотвращения встречи местных жителей с медведями.