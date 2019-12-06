06.12.2019, 11:20
На Чукотке осуществляют патрулирование села, рядом с которым замечено большое количество медведей
ИА «Ореанда-Новости». Властями Чукотки заявлено о контроле ситуации в населенном пункте Рыркайпий, рядом с которым замечено большое количество медведей. Сотрудниками пограничной службы и полиции осуществляется патрулирование села.
В четверг представителями Всемирного фонда дикой природы РФ было сказано о том, что из-за теплой погоды у десятков белых медведей нет возможности покинуть окрестности населенных пунктов.
Патрули дежурят возле учебных заведений и детских садов, обследуют сёла с целью предотвращения встречи местных жителей с медведями.
В четверг представителями Всемирного фонда дикой природы РФ было сказано о том, что из-за теплой погоды у десятков белых медведей нет возможности покинуть окрестности населенных пунктов.
Патрули дежурят возле учебных заведений и детских садов, обследуют сёла с целью предотвращения встречи местных жителей с медведями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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