По сообщению органа, один из пострадавших выбрался на берег и сообщил о происшествии в полицию.Судно прошло несколько километров по сильному течению, лодка в конце концов перевернулась. На месте события сейчас идут поисковые работы до обнаружения ещё четырёх человек из лодки.