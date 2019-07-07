07.07.2019, 11:33
На Чукотке перевернулась лодка с пятью людьми на борту
ИА «Ореанда-Новости» На реке Малый Анюй перевернулась лодка, об этом доложила местная Пресс-служба МВД. По сообщению органа, один из пострадавших выбрался на берег и сообщил о происшествии в полицию. Сейчас местоположение других пассажиров лодки неизвестно.
Судно прошло несколько километров по сильному течению, лодка в конце концов перевернулась. На месте события сейчас идут поисковые работы до обнаружения ещё четырёх человек из лодки.
Судно прошло несколько километров по сильному течению, лодка в конце концов перевернулась. На месте события сейчас идут поисковые работы до обнаружения ещё четырёх человек из лодки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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