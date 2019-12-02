Сергей Кавры, представляющий на Чукотке WWF, в понедельник разместил снятое из кабины автомобиля видео. На нем запечатлен идущий вдоль дороги белый медведь. На боку медведе видна чёрного цвета надпись "Т-34".Кочнев заявил, что пока специалисты не смогли выяснить, где видео снималось. По его словам, ему незнакомы места, которые показаны на видео. Он сказал также о том, что в нынешнем году на Новой Земле была с медведями суматоха. Учёный предположил, что надпись могли сделать те, кто обездвиживал белых медведей. Также Кочнев сказал о том, что сообщил об инциденте сотрудникам заповедника "Остров Врангеля", расположенного на Чукотке.