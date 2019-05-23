ИА «Ореанда-Новости» За прошедшие сутки природные пожары за сутки уничтожили почти 3,5 тысячи гектаров леса на Дальнем Востоке. Об этом заявили в департаменте лесного хозяйства по ДФО.

Отмечается, что всего за сутки в ДФО полыхали 15 лесных пожаров. Всего, с учётом данных за другие дни на территориях было зарегистрировано 37 очагов возгорания, девять из них были ликвидированы. За сутки огонь прошёл площадь в 3485 гектаров. К утру четверга 23 мая полыхают 29 пожаров. В Забайкальском крае введён режим ЧС.