ИА «Ореанда-Новости» В понедельник 25 февраля в ходе конфликта между директором столичной школы №2109 Любовью Егоровой и братом одной из сотрудниц произошла потасовка, женщину госпитализировали, её здоровью ничего не угрожает. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на московский департамент образования.

Ранее в столичном главке МВД подтвердили факт нападения на директора, об этом также сообщили РИА Новости, нападавший задержан.

Мужчина в сопровождении своей сестры, которая преподаёт в одной из дошкольных групп, пришли утром в понедельник на приём к директору образовательного учреждения. Мужчина пытался выяснить, почему его сестра была переведена в другую группу. Как пояснили в департаменте, сестру нападавшего перевели в другую дошкольную группу по просьбам родителей детей.

Между посетителем и Егоровой вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина ударил женщину по голове пакетом в котором, по неподтверждённым данным, находилась монтировка.

В департаменте образования рассказали, что директору была оказана первая медицинская помощь, однако для более глубокого обследования она была направлена в одну из больниц, как сообщается, жизни и здоровью Егоровой ничего не угрожает.

По словам одного из педагогов, сотрудница, из-за которой возник конфликт, на новой должности «чуть-чуть потеряла в зарплате», передаёт телеканал «360».

Ранее, 10 января в одной из школ города Сызрани произошёл конфликт между учительницей и учеником восьмого класса. Тогда во время урока физкультуры подросток подрался с девятиклассником. Педагог попыталась защитить ученика, однако хулиган ударил её по голове, в результате чего женщина упала на пол. Позже у неё было диагностировано сотрясение головного мозга. Восьмикласснику объявили выговор, а его родителей оштрафовали на 400 рублей.



