Фундамент нашли на глубине около метра. Возраст строения оценивают XV веком. Отмечается, что фундамент находится на расстоянии 1,5 км от берега.Участники экспедиции выяснили также, что глубина озера составляет около двух метров, однако там были найдены отдельные глубокие впадины.