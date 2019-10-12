12.10.2019, 13:26
На дне Чудского озера нашли фундамент старинной церкви
ИА «Ореанда-Новости». Члены экспедиции к месту Ледового побоища в Псковской области нашли на дне Чудского озера фундамент церкви XV века, пишет RT.
Фундамент нашли на глубине около метра. Возраст строения оценивают XV веком. Отмечается, что фундамент находится на расстоянии 1,5 км от берега.
Участники экспедиции выяснили также, что глубина озера составляет около двух метров, однако там были найдены отдельные глубокие впадины.
Фундамент нашли на глубине около метра. Возраст строения оценивают XV веком. Отмечается, что фундамент находится на расстоянии 1,5 км от берега.
Участники экспедиции выяснили также, что глубина озера составляет около двух метров, однако там были найдены отдельные глубокие впадины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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