01.05.2019, 20:02
На дорогах можно устанавливать знаки меньшего размера
ИА "Ореанда-Новости" С 1 мая в России вводится ряд новых законов. Один из них касается автомобильных дорог. Так согласно принятому нововведению с сегодняшнего дня на российских дорогах будет разрешено устанавливать дорожные знаки уменьшего формата. В настоящее время существует определённый стандарт на размер дорожного знака. Он составляет 70 на 70 сантиметров. С настоящего времени знаки размером 50 на 50 и даже 40 на 40 сантиметров будут являться законно установленными.
До принятия этого закона в ряде городов России (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Владимир) был проведён успешный эксперимент по внедрению таких уменьшенных знаков. Теперь эта практика будет использована по всей территории России. Представители правительственной комиссии по ПДД посчитали, что такое решение послужит оптимизации городского пространства и приведёт к существенной экономии бюджетных средств. Эксперты полагают, что уменьшенные знаки можно применять только в зоне движения транспорта, едущего со скоростью до 60 км/час. «Восприятие дорожных знаков водителями зависит от погодных условий, а также от скорости движения. Чем выше разрешенная скорость, тем большего размера должен быть дорожный знак" - высказал мнение автомобильный эксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Также комиссия по ППД поддержала решение о уменьшении общего числа дорожных знаков на городских улицах. Речь идёт о так называемых второстепенных или вспомогательных знаках, информирующих, например, о количестве парковочных мест и прочее.
Таким образом, дорожные знаки меньшего размера можно будет устанавливать исключительно в центральной части городов, а также в кварталах, определённых как "историческая застройка". На трассах формат дорожных знаков не изменится.
До принятия этого закона в ряде городов России (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Владимир) был проведён успешный эксперимент по внедрению таких уменьшенных знаков. Теперь эта практика будет использована по всей территории России. Представители правительственной комиссии по ПДД посчитали, что такое решение послужит оптимизации городского пространства и приведёт к существенной экономии бюджетных средств. Эксперты полагают, что уменьшенные знаки можно применять только в зоне движения транспорта, едущего со скоростью до 60 км/час. «Восприятие дорожных знаков водителями зависит от погодных условий, а также от скорости движения. Чем выше разрешенная скорость, тем большего размера должен быть дорожный знак" - высказал мнение автомобильный эксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Также комиссия по ППД поддержала решение о уменьшении общего числа дорожных знаков на городских улицах. Речь идёт о так называемых второстепенных или вспомогательных знаках, информирующих, например, о количестве парковочных мест и прочее.
Таким образом, дорожные знаки меньшего размера можно будет устанавливать исключительно в центральной части городов, а также в кварталах, определённых как "историческая застройка". На трассах формат дорожных знаков не изменится.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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