ИА «Ореанда-Новости» Во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике в одной из школ Чебоксар скончалась одиннадцатиклассница. Об этом сообщили в министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики.

По информации ведомства школьница являлась инвалидом с детства, утром она пришла сдавать экзамен, и уже тогда было видно, что ей нехорошо. Медработники и учителя рекомендовали ей не сдавать ЕГЭ в этот день, однако девушка приняла решение всё же сдать математику.

В течение часа ученица писала работу, затем отпросилась выйти из класса, в коридоре ей стало плохо. Врачи пытались спасти девушку, однако она скончалась.