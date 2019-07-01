ИА «Ореанда-Новости». 1 июля правительство вновь продлило ставку в ноль процентов на вывоз пшеницы в другие страны. Соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте Минсельхоза. Ранее представители ведомства рассказывали, что стране нет смысла изменять это число. До этого лишь зимой 2015 года правительство ввело указ на увеличение экспортной пошлины из-за тяжелой экономической ситуации в стране. Через год пошлина на экспорт пшеницы снова стала нулевой.

Также помимо пшеницы из страны вывозят много свинины. Её поставляют в соседние страны СНГ, а также в Китай.