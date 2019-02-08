ИА «Ореанда-Новости». Министерство науки и высшего образования представит общественности свой геральдический знак с изображением совы. Проект соответствующего приказа появился 8 февраля, в пятницу, на государственном сайте проектов нормативно-правовых актов.

На геральдическом знаке Минобрнауки помимо двуглавого орла будет присутствовать изображение совы. Этот знак появится, в частности, в зале коллегии Минобрнауки и в кабинете самого министра. Новый знак будут помещать на документах министерства, его подразделений в субъектах федерации, подчинённых ему организаций. Он появится на знаках отличия, на наградах министерства, на его транспорте и зданиях. Его можно будет увидеть на флаге и вымпеле Минобрнауки. Безусловно, эмблема будет использована и на сайте ведомства, и на его страницах в социальных сетях.

В проекте приказа указывается, что на знаке будет изображён золотистый двуглавый орёл с расправленными и поднятыми крыльями. Головы геральдической птицы увенчают две малые золотые короны, над ними будет размещена большая золотая корона, соединённая с другими золотой лентой. В левой лапе орла - держава, в правой - скипетр.

В области груди орла будет размещён синий щит, и на этом поле - серебряная сова, символ знаний. В её лапах будут две горизонтально расположенных золотые ветви. За изображением мудрой птицы будут видны три золотистых эллипса - это известный научный символ, атомные орбитали.

До 22 февраля документ, в котором описывается вид нового геральдического знака, будет проходить общественное обсуждение.

Ранее существовавшее министерство образования и науки разделилось на два ведомства: президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Это министерство просвещения, в ведении которого находятся детские сады, общеобразовательные школы, дополнительное образование, и министерство науки и высшего образования. За последним закрепилось используемое сегодня сокращение «Минобрнауки».