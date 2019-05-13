13.05.2019, 23:29
На фестиваль в Каннах билеты в России продают за 15 тысяч евро
ИА "Ореанда-Новости" В России появился сайт, который продаёт билеты на Каннский фестиваль по неоправданно завышенным ценам. Администрация фестиваля поставлена в известность, она начала разбираться в этой ситуации.
Глава регистрационного бюро Каннского фестиваля Хосе Сепела заявил, что сайт, на котором продаются билеты, нелегальный, и действия консьерж-службы законно наказуемы. Посетив сайт, клиент может приобрести билет на открытие фестиваля, заплатив от четырёх до девяти тысяч евро. Закрытие, которое состоится 25 мая, обойдётся посетителю от трёх до шести тысяч евро. Дополнительные услуги в виде фотографии на знаменитой красной дорожке или предоставление престижного автомобиля с водителем обойдётся в 750 и 350 евро соответственно. Клиент может посетить 15 мая показ фильмов, заплатив от 2,5 до 4 тысяч евро. Самым дорогим мероприятием в прайс-листе службы оказалось посещение благотворительного гала-ужина AMFAR - цена достигает 15 тысяч евро.
На сайте не указано наименование юридического лица, которое готово предоставить услуги по таким ценам. Нет и прямого телефона - клиентам предлагается использовать электронную почту или форму обратной связи. Организаторы Каннского фестиваля уже разбираются с нелегальной продажей билетов на мероприятие.
Каннский фестиваль (Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, который проводится в конце мая во французском городе Канны. Каннский кинофестиваль является одним из престижных старейших фестивалей - он задуман в 1939 году, а впервые проведён в 1946 году.
В этом году он пройдёт с 14 по 25 мая. От России на фестивале будет представлена кинолента режиссёра Кантемира Балагова "Дылда". Фильм значится в категории "Особый взгляд".
Глава регистрационного бюро Каннского фестиваля Хосе Сепела заявил, что сайт, на котором продаются билеты, нелегальный, и действия консьерж-службы законно наказуемы. Посетив сайт, клиент может приобрести билет на открытие фестиваля, заплатив от четырёх до девяти тысяч евро. Закрытие, которое состоится 25 мая, обойдётся посетителю от трёх до шести тысяч евро. Дополнительные услуги в виде фотографии на знаменитой красной дорожке или предоставление престижного автомобиля с водителем обойдётся в 750 и 350 евро соответственно. Клиент может посетить 15 мая показ фильмов, заплатив от 2,5 до 4 тысяч евро. Самым дорогим мероприятием в прайс-листе службы оказалось посещение благотворительного гала-ужина AMFAR - цена достигает 15 тысяч евро.
На сайте не указано наименование юридического лица, которое готово предоставить услуги по таким ценам. Нет и прямого телефона - клиентам предлагается использовать электронную почту или форму обратной связи. Организаторы Каннского фестиваля уже разбираются с нелегальной продажей билетов на мероприятие.
Каннский фестиваль (Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, который проводится в конце мая во французском городе Канны. Каннский кинофестиваль является одним из престижных старейших фестивалей - он задуман в 1939 году, а впервые проведён в 1946 году.
В этом году он пройдёт с 14 по 25 мая. От России на фестивале будет представлена кинолента режиссёра Кантемира Балагова "Дылда". Фильм значится в категории "Особый взгляд".
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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