Festival international du film de Cannes

Администрация фестиваля поставлена в известность, она начала разбираться в этой ситуации.Посетив сайт, клиент может приобрести билет на открытие фестиваля, заплатив от четырёх до девяти тысяч евро. Закрытие, которое состоится 25 мая, обойдётся посетителю от трёх до шести тысяч евро. Дополнительные услуги в виде фотографии на знаменитой красной дорожке или предоставление престижного автомобиля с водителем обойдётся в 750 и 350 евро соответственно. Клиент может посетить 15 мая показ фильмов, заплатив от 2,5 до 4 тысяч евро.На сайте не указано наименование юридического лица, которое готово предоставить услуги по таким ценам. Нет и прямого телефона - клиентам предлагается использовать электронную почту или форму обратной связи. Организаторы Каннского фестиваля уже разбираются с нелегальной продажей билетов на мероприятие.Каннский кинофестиваль является одним из престижных старейших фестивалей - он задуман в 1939 году, а впервые проведён в 1946 году.В этом году он пройдёт с 14 по 25 мая.