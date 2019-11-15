ИА «Ореанда-Новости». На главный храм Вооружённых сил России, который строят в Подмосковье, установили центральный купол, вес которого достигает 80 тонн.



Сообщается, что купол устанавливали при помощи крана грузоподъемностью 750 тонн. Чтобы он был более устойчив, его оснастили контргрузами общим весом до 1250 тонн.



Всего на храме будет шесть куполов. Четыре из них будут одинаковыми и будут располагаться на четвериках церковного здания, ещё один разместится на звоннице, а самый большой купол увенчает центральную часть.