ИА «Ореанда-Новости». В результате перестрелки в одном из хуторов Орловского района Ростовской области пять человек погибли, а ещё двоих доставили в больницу, пишет РИА Новости.



Сообщается, что перестрелка возникла из-за участков для выпаса скота. Участниками конфликта стали местные жители. По предварительным данным, стреляли из охотничьего оружия.



Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшедшего, устанавливаются личности всех участников перестрелки.