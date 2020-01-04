04.01.2020, 00:45
На «ИрАэро» подали иск на сумму 940 миллионов рублей
ИА «Ореанда-Новости». Организация «Гражданские самолёты Сухого» подала иск на «ИрАэро» на сумму 941,4 миллиона рублей, который был зарегистрирован в приёмной Арбитражного суда Москвы 30 декабря 2019 года.
Суть судебного дела не раскрывается. В открытом доступе указаны только истец и ответчик, а также сумма иска. Стоит отметить, что это был третий иск в отношении «ИрАэро» за 2019 год. До этого «Гражданские самолёты Сухого» требовали 660 миллионов рублей за невыполнение пунктов договора лизинга на самолёты Sukhoi Superjet 100. Но иск был отозван.
Судебное разбирательство на данный момент находится в картотеке дел. Оно ещё не принято к производству.
Суть судебного дела не раскрывается. В открытом доступе указаны только истец и ответчик, а также сумма иска. Стоит отметить, что это был третий иск в отношении «ИрАэро» за 2019 год. До этого «Гражданские самолёты Сухого» требовали 660 миллионов рублей за невыполнение пунктов договора лизинга на самолёты Sukhoi Superjet 100. Но иск был отозван.
Судебное разбирательство на данный момент находится в картотеке дел. Оно ещё не принято к производству.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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