Суть судебного дела не раскрывается. В открытом доступе указаны только истец и ответчик, а также сумма иска. Стоит отметить, что это был третий иск в отношении «ИрАэро» за 2019 год. До этого «Гражданские самолёты Сухого» требовали 660 миллионов рублей за невыполнение пунктов договора лизинга на самолёты Sukhoi Superjet 100. Но иск был отозван.