Такое решение вынесло правительство Ямальского полуострова. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте местного правительства.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа, выделенные правительством финансы пойдут, главным образом, на организацию опытного полигона для дальнейших научных разработок. Основной упор исследователи Арктики сделают на восстановление угодий для прокорма животных и создание пастбищ искусственным путём. Кроме того, учёные займутся и вопросами восстановления или рекультивации нарушенных земель.

Кроме того, вышеуказанный научный центр является участником комплексного плана по очистке территории Ямальского полуострова от мусора. Семьдесят гектаров земли, расположенной на территории побережья Карского моря, сотрудники Российского центра освоения Арктики планируют очистить от мусора в течение трёх лет. Особое внимание учёные обратят на места проживания коренных малочисленных народов Севера. Общий объём мусорных отходов, который появился в результате загрязнения территории региона, по предварительным оценкам специалистов, составил около двадцати пяти тысяч тонн. Примечательно, что основными материалами загрязнения являются остатки металлических конструкций и изделий и строительные материалы.

Российский центр освоения Арктики является некоммерческой, социально-ориентированной организацией. Основной целью создания этого научного центра является повышение уровня социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Специалисты центра занимаются вопросами экологической реабилитации территорий и проведения научных исследований.