Юрий Слюсарь заявил, что компанией уже осуществляются переговоры с иностранными партнёрами.От обычной версии МиГ-35 экспортная версия отличается обновлённой системой радиолокационного оборудования и измененной геометрий планера. Она будет оснащена радаром с активной фазированной решеткой. Такая решетка может захватывать одновременно до 30 воздушных целей.На самолёт МиГ-35 устанавливаются новые двигатели с увеличенной тягой. Самолёт может выполнять роль танкера и дозаправляться в полёте топливом. Помимо этого, заявлено об унификации двухместного и одноместного варианта самолёта по комплексу бортового оборудования, конструкции планера и выполняемым функциям.