30.12.2019, 10:33
На истребители МиГ-35 будут устанавливать новые кабины
ИА «Ореанда-Новости». Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) будет создан экспортный вариант российского самолёта МиГ-35, на который установят новую кабину. Об этом было заявлено Юрием Слюсарем, работающим генеральным директором ОАК.
Юрий Слюсарь заявил, что компанией уже осуществляются переговоры с иностранными партнёрами.
От обычной версии МиГ-35 экспортная версия отличается обновлённой системой радиолокационного оборудования и измененной геометрий планера. Она будет оснащена радаром с активной фазированной решеткой. Такая решетка может захватывать одновременно до 30 воздушных целей.
На самолёт МиГ-35 устанавливаются новые двигатели с увеличенной тягой. Самолёт может выполнять роль танкера и дозаправляться в полёте топливом. Помимо этого, заявлено об унификации двухместного и одноместного варианта самолёта по комплексу бортового оборудования, конструкции планера и выполняемым функциям.
Юрий Слюсарь заявил, что компанией уже осуществляются переговоры с иностранными партнёрами.
От обычной версии МиГ-35 экспортная версия отличается обновлённой системой радиолокационного оборудования и измененной геометрий планера. Она будет оснащена радаром с активной фазированной решеткой. Такая решетка может захватывать одновременно до 30 воздушных целей.
На самолёт МиГ-35 устанавливаются новые двигатели с увеличенной тягой. Самолёт может выполнять роль танкера и дозаправляться в полёте топливом. Помимо этого, заявлено об унификации двухместного и одноместного варианта самолёта по комплексу бортового оборудования, конструкции планера и выполняемым функциям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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