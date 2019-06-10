На пакетах с наркотическим веществом, которые изъяли у журналисты «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены следы ДНК сразу нескольких человек.





Окончательные результаты экспертизы будут известны во вторник. В МВД заявили, что об окончании проверки сразу проинформируют общественность.





Ранее стало известно, что следов наркотиков эксперты не нашли на контрольных смывах с ладоней Голунова. При этом следствие во время судебного заседания настаивало на том, что в деле есть доказательства того, что журналист употреблял наркотики.





Напомним, Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Однако профессиональное сообщество уверено, что это связано с журналисткой деятельностью. Сейчас Голунов находится под домашним арестом.