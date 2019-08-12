12.08.2019, 09:51
На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристическую тропу
ИА "Ореанда-Новости" В Южно-Камчатском заказнике 70 медведей стали агрессивными от недостатка корма. В связи с этим временно закрыли туристический маршрут на реке Хакыцин, пишут СМИ.
Медведям не хватает пропитания по причине того, что нерка – их основной рацион - в нерестилища бассейна Курильского озера заходит крайне редко. Животным фактически не хватает пищи, и они выходят к людям.
В связи с этим на туристическом маршруте сложилась опасная обстановка, сообщает администрация Кроноцкого заповедника. Голодные медведи ведут себя крайне агрессивно по отношению к человеку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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