12.05.2019, 12:58
На Камчатке двое мужчин неделю дрейфовали в океане на резиновой лодке
ИА «Ореанда-Новости». Шесть дней двое мужчин провели в океане на резиновой лодке, сообщает "Российская газета".
Отмечается, что трое мужчин вышли на лодке из Петропавловска-Камчатского в сторону поселка Усть-Камчатск, одна в пути лодка перевернулась. Залезть обратно получилось только у двоих.
Мужчинам удалось позвонить в службу спасения, так как у них был телефон, который не промок. Спасатели искали мужчин в океане почти пять часов. Отмечается, что от медпомощи они отказались. Поиски третьего человека результатов не дали.
Отмечается, что трое мужчин вышли на лодке из Петропавловска-Камчатского в сторону поселка Усть-Камчатск, одна в пути лодка перевернулась. Залезть обратно получилось только у двоих.
Мужчинам удалось позвонить в службу спасения, так как у них был телефон, который не промок. Спасатели искали мужчин в океане почти пять часов. Отмечается, что от медпомощи они отказались. Поиски третьего человека результатов не дали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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