Отмечается, что трое мужчин вышли на лодке из Петропавловска-Камчатского в сторону поселка Усть-Камчатск, одна в пути лодка перевернулась. Залезть обратно получилось только у двоих.Мужчинам удалось позвонить в службу спасения, так как у них был телефон, который не промок. Спасатели искали мужчин в океане почти пять часов. Отмечается, что от медпомощи они отказались. Поиски третьего человека результатов не дали.



