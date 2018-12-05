ИА «Ореанда-Новости». На Камчатке появились организации, которые уверяют людей, что услуги ЖКХ, такие как электроэнергия, должны быть бесплатны для народа и отключение услуг за неуплату – уголовное преступление. В связи с этим участники этой организации массово отказываются платить за электроэнергию, сообщают в ПАО «Камчатскэнерго».

В ПАО «Камчатскэнерго» поступило множество обращений от потребителей, которые называют себя «гражданами СССР» – они отказались платить за электроэнергию, рассказала представитель компании Елена Симаева, советник генерального директора по информационной политике.

Местный ресурс ИА "Камчатка-Информ" передаёт, что в регионе действительно объявилась некая организация «граждан СССР», которая распространяет листовки в населённых пунктах региона. Организация называет себя "Профсоюз "Союза ССР". В их листовках говорится о том, что жизнеобеспечивающие ресурсы должны быть бесплатными, а их отключение – уголовное преступление, сообщать о котором предлагается на номер 112. Также в листовках указан телефон представителя этой организации, но он недоступен.

Ряд потребителей сообщили в «Энергосбыт», что они руководствуются законами СССР, пояснила представитель компании «Камчатскэнерго» Елена Симаева.

– В "Энергосбыт" приходят заявления от ряда потребителей, которые утверждают, что они руководствуются законами СССР, власть принадлежит народу, а народ против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами за потребление энергии, — сказала Симаева, её слова цитирует РИА Новости.

По ее словам, похожие письма приходят также от потребителей – членов ещё одной организации "Профсоюз рождённых в СССР". Они присылают всевозможные документы: копии свидетельств, удостоверений и прочее.

"Камчатскэнерго" готовит информацию для потребителей с призывом не доверять подобным организациям и с просьбой оплачивать счета вовремя, иначе долги приведут к образованию пени и отключениям.

"С авторами этих писем мы работаем в обычном порядке: им даётся аргументированный ответ о том, что мы действуем в соответствии с законом о ЖКХ, перечисляются нормативные акты, в соответствии с которыми компания работает, и рекомендуется оплатить услуги", — отметила собеседница агентства.

Как оказалось, «граждане СССР» пишут аналогичные письма в "Водоканал", в управляющие компании, в Фонд капитального ремонта. Но пока никто к правоохранителям по этому поводу не обращался.