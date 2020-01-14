14.01.2020, 17:38
На Камчатке хотят построить горнолыжный курорт за 15 млрд рублей
ИА «Ореанда-Новости». На Камчатке намерены построить большой горнолыжный курорт под названием «Медвежья гора», пишет «Коммерсант».
Курортную зону планируют открыть в 70 километрах от Петропавловск-Камчатского и в 60 км от аэропорта «Елизово».
Будет построена канатная дорога, сеть гостиниц, а также вся необходимая инфраструктура. Зимой там будет горнолыжный курорт, а летом – горный картинг, а также трассы для велосипедов.
Стоимость проекта оценили в 15 миллиардов рублей.
Курортную зону планируют открыть в 70 километрах от Петропавловск-Камчатского и в 60 км от аэропорта «Елизово».
Будет построена канатная дорога, сеть гостиниц, а также вся необходимая инфраструктура. Зимой там будет горнолыжный курорт, а летом – горный картинг, а также трассы для велосипедов.
Стоимость проекта оценили в 15 миллиардов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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