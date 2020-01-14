Курортную зону планируют открыть в 70 километрах от Петропавловск-Камчатского и в 60 км от аэропорта «Елизово».Будет построена канатная дорога, сеть гостиниц, а также вся необходимая инфраструктура. Зимой там будет горнолыжный курорт, а летом – горный картинг, а также трассы для велосипедов.Стоимость проекта оценили в 15 миллиардов рублей.