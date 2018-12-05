ИА "Ореанда-Новости". 4 декабря в одной из квартир Елизовского района Камчатки было обнаружено тело девятилетнего ребенка. Мальчик каким-то образом оказался в стиральной машине. По предварительным данным судмедэкспертов – он задохнулся там.

Тело ребенка около 18 часов 4 декабря обнаружила его мать, когда вернулась домой с работы. Стиральная машинка и дверь квартиры были заперты, следователи не обнаружили следов насильственной смерти ребёнка в квартире. Однако на теле мальчика были повреждения.

«По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила в результате асфиксии в условиях замкнутого пространства. На теле обнаружены повреждения, возможно, образовавшиеся в результате взаимодействия с выступающими частями барабана стиральной машинки», — сказала представитель регионального управления Следственного комитета Елена Матафонова.

Следственным комитетом по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время проводятся следственные действия. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о назначении ряда криминалистических экспертиз.

«Кроме того, в ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям или бездействию органов профилактики», — добавили в следственном управлении СКР.



Это не первый случай, когда дети погибают в стиральных машинах, не говоря уже о животных. Например, в мае этого года в Якутии полуторагодовалая девочка погибла в стиральной машине.

Она упала в заполненную водой ёмкость стиральной машины с вертикальной загрузкой. Спасти её мать, жительница села Сунтар Сунтарского улуса, не успела. Когда мать стирала белье, ребёнок крутился рядом, после женщина отлучилась. Вернувшись, обнаружила дочь в машине – признаков жизни она уже не подавала.

А в удмуртском селе Дебесы 3 апреля упавшая стиральная машина насмерть придавила двухлетнего мальчика. Мать на несколько минут вышла из квартиры, а когда вернулась, ребёнок уже лежал под стиральной машиной и не подавал признаков жизни.