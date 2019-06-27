ИА «Ореанда-Новости» Вблизи восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6 баллов. Это уже третье за три дня сильное землетрясение в этом районе. Об этом заявили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 105 километрах к востоку от поселка Усть-Камчатск. Серия из нескольких сотен небольших землетрясений зафиксирована около Командорских островов. МЧС сообщает, что жертв или пострадавших нет, об угрозе цунами не сообщали.