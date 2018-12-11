ИА «Ореанда-Новости». Две продавщицы на Камчатке избили и исцарапали сотрудников полиции, защищая нелегальный алкоголь. В этом магазине, предположительно, продавали спиртное без лицензии.

По версии следствия, инцидент с участием продавцов и полицейских произошёл днём 31 октября 2018 года в магазине «Орион» в городе Вилючинске.

В отношении двух продавщиц следователи на Камчатке возбудили уголовные дела. Об этом проинформировали в управлении Следственного комитета по Камчатскому краю.

По версии следствия, сотрудники полиции пришли в магазин, чтобы проверит информацию о нелегальном алкоголе. Они собирали доказательства по данному административному нарушении. Но продавщицы решили воспрепятствовать им, применив физическую силу.

"Желая воспрепятствовать сотрудникам полиции, находящимся в помещении магазина в связи с пресечением административного правонарушения и сбором доказательств о его совершении по факту реализации в магазине алкогольной продукции без лицензии, применили в отношении представителей власти физическое насилие", сообщили пресс-службе регионального СК.

Сообщается, что одна женщина ударила полицейского кулаком в область груди, вторая толкнула и исцарапала ногтями руку другого полицейского.

В отношении женщин возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По данной уголовной статье женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Информация о нелегальном алкоголе также подтвердилась. В полиции сообщили, что в магазине удалось изъять более 300 бутылок алкоголя без лицензии.

В Москве в начале декабря суд Москвы приговорил к условному сроку двух полицейских за избиение задержанного и его адвоката (женщину). Одному дали три года условно, второму – четыре. Их также лишили права занимать определенные должности на пять лет.

Дело в том, что задержанный отказался давать объяснения по делу без адвоката. Он позвонил защитнику и сообщил о побоях. Прибывшая в отделение полиции адвокат сама подверглась физическому насилию со стороны, это зафиксировали камеры.