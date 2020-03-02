02.03.2020, 14:35
На Кавказе сотрудников полиции обвинили в пытках ради признания в изнасиловании
ИА «Ореанда-Новости».В населённом пункте, расположенном в Дагестане, сотрудники полиции были обвинены в пытках ради признания в изнасиловании. Об этом второго марта уведомил "Ленту.ру" Иван Жильцов, работающий в "Комитете против пыток".
По словам Жильцова, в октябре прошлого года Муса Алиев, проживающий в селе Муцалаул, попросил у "Комитета против пыток" юридическую помощь. Он сообщил, что шестого сентября полицейские привезли его в отдел МВД якобы для того, чтобы он дал свидетельские показания по факту убийства, которое было совершено в соседнем населённом пункте несколько месяцев назад. Алиев сообщил, что в отделе его начали избивать полицейские Юсуп Магомедов и Рамазан Сулейманов.
Алиевым было сказано, что его пытались принудить признаться в изнасиловании несовершеннолетней соседки.
10 октября в отношении названных выше полицейских было возбуждено уголовное дело. Алиева признали потерпевшим. Сейчас обвиняемые сотрудники полиции находятся под стражей.
По словам Жильцова, в октябре прошлого года Муса Алиев, проживающий в селе Муцалаул, попросил у "Комитета против пыток" юридическую помощь. Он сообщил, что шестого сентября полицейские привезли его в отдел МВД якобы для того, чтобы он дал свидетельские показания по факту убийства, которое было совершено в соседнем населённом пункте несколько месяцев назад. Алиев сообщил, что в отделе его начали избивать полицейские Юсуп Магомедов и Рамазан Сулейманов.
Алиевым было сказано, что его пытались принудить признаться в изнасиловании несовершеннолетней соседки.
10 октября в отношении названных выше полицейских было возбуждено уголовное дело. Алиева признали потерпевшим. Сейчас обвиняемые сотрудники полиции находятся под стражей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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