Данная информация поступила от военных специалистов данного региона.На Кольском полуострове началась установка систем перехвата ракет «Резонанс-Н», которые позволяют расширять возможности по перехвату ракет потенциальных противников, движущихся со скоростью гиперзвука.Ещё одну систему начнут монтировать чуть позднее, но в этом году. Таким образом, к началу следующего года Россия будет защищена 5 комплексами, способными обнаружить гиперзвуковые ракеты.



