ИА «Ореанда-Новости». На Кольском полуострове будут размещены 2 «охотника за гиперзвуком». Данная информация поступила от военных специалистов данного региона.

На Кольском полуострове началась  установка систем перехвата ракет «Резонанс-Н», которые позволяют расширять возможности по перехвату ракет потенциальных противников, движущихся со скоростью гиперзвука.

Один «Резонанс-Н» уже начали монтировать в январе 2020 года. Ещё одну систему начнут монтировать чуть позднее, но в этом году. Таким образом, к началу следующего года Россия будет защищена 5 комплексами, способными обнаружить гиперзвуковые ракеты.