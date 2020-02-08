08.02.2020, 13:57
На Кольском полуострове будут размещены «охотники за гиперзвуком»
ИА «Ореанда-Новости». На Кольском полуострове будут размещены 2 «охотника за гиперзвуком». Данная информация поступила от военных специалистов данного региона.
На Кольском полуострове началась установка систем перехвата ракет «Резонанс-Н», которые позволяют расширять возможности по перехвату ракет потенциальных противников, движущихся со скоростью гиперзвука.
Один «Резонанс-Н» уже начали монтировать в январе 2020 года. Ещё одну систему начнут монтировать чуть позднее, но в этом году. Таким образом, к началу следующего года Россия будет защищена 5 комплексами, способными обнаружить гиперзвуковые ракеты.
На Кольском полуострове началась установка систем перехвата ракет «Резонанс-Н», которые позволяют расширять возможности по перехвату ракет потенциальных противников, движущихся со скоростью гиперзвука.
Один «Резонанс-Н» уже начали монтировать в январе 2020 года. Ещё одну систему начнут монтировать чуть позднее, но в этом году. Таким образом, к началу следующего года Россия будет защищена 5 комплексами, способными обнаружить гиперзвуковые ракеты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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