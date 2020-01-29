. В Магаданской области растёт качество и уровень жизни. Такие сведения были предоставлены РИА Новости источником из правительства региона.Источником заявлено, что ключевым стимулом для того, чтобы закрепить и привлечь людей в Магаданскую область, являются преимущества в социальной сфере и экономические блага, рост качества и уровня жизни жителей Севера.Им также сказано о росте в регионе промышленного производства. По его словам, по итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 114 процентов.