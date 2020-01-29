29.01.2020, 09:12
На Колыме рассказали, что отток людей из региона сократился в четыре раза
ИА «Ореанда-Новости». Если сравнивать с 2018 годом, отток людей из Магаданской области в прошедшем году сократился в четыре раза. В Магаданской области растёт качество и уровень жизни. Такие сведения были предоставлены РИА Новости источником из правительства региона.
Накануне в "Космомольской правде" появилась публикация, в которой говорилось, что самый большой отток людей в РФ зафиксирован на Дальнем Востоке и на Севере - в Петропавловске-Камчатске, Воркуте, Магадане.
Источником заявлено, что ключевым стимулом для того, чтобы закрепить и привлечь людей в Магаданскую область, являются преимущества в социальной сфере и экономические блага, рост качества и уровня жизни жителей Севера.
Им также сказано о росте в регионе промышленного производства. По его словам, по итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 114 процентов.
Накануне в "Космомольской правде" появилась публикация, в которой говорилось, что самый большой отток людей в РФ зафиксирован на Дальнем Востоке и на Севере - в Петропавловске-Камчатске, Воркуте, Магадане.
Источником заявлено, что ключевым стимулом для того, чтобы закрепить и привлечь людей в Магаданскую область, являются преимущества в социальной сфере и экономические блага, рост качества и уровня жизни жителей Севера.
Им также сказано о росте в регионе промышленного производства. По его словам, по итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 114 процентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии