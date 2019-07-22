22.07.2019, 15:58
На концерте Metallica в Москве задержали мужчину в федеральном розыске
ИА «Ореанда-Новости». На концерте рок-группы Metallica, который прошёл в столице, задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске, пишет ТАСС.
Отмечается, что 33-летнего мужчину удалось поймать благодаря системе распознавания лиц, которую не так давно установили в некоторых общественных местах столицы.
Известно, что задержанный был в розыске по статье за вымогательство. Он родился в Томской области. Позже он переехал в Самарскую область, а оттуда – в Москву.
Отмечается, что 33-летнего мужчину удалось поймать благодаря системе распознавания лиц, которую не так давно установили в некоторых общественных местах столицы.
Известно, что задержанный был в розыске по статье за вымогательство. Он родился в Томской области. Позже он переехал в Самарскую область, а оттуда – в Москву.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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