Отмечается, что 33-летнего мужчину удалось поймать благодаря системе распознавания лиц, которую не так давно установили в некоторых общественных местах столицы.Известно, что задержанный был в розыске по статье за вымогательство. Он родился в Томской области. Позже он переехал в Самарскую область, а оттуда – в Москву.