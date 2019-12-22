Сотрудниками российских правоохранительных органов досматриваются все автомобили, которые осуществляют движение через Крымский мост. Пассажиры и водители транспортных средств проходят через рамки металлодетекторов.Краснодарский край и полуостров Крым соединил мост через Керченский пролив протяженностью 19 километров. 15 мая 2018 года прошла церемония открытия автомобильной части моста.