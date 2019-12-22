22.12.2019, 13:48
На Крымском мосту были усилены меры безопасности
ИА «Ореанда-Новости». В связи с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту в настоящее время усилены меры безопасности. Об этом рассказывает издание "Подъем" в своём Telegram-канале.
Сотрудниками российских правоохранительных органов досматриваются все автомобили, которые осуществляют движение через Крымский мост. Пассажиры и водители транспортных средств проходят через рамки металлодетекторов.
Также известно, что под мостом запрещен проход кораблей. Запрет начал действовать с 21 декабря.
Краснодарский край и полуостров Крым соединил мост через Керченский пролив протяженностью 19 километров. 15 мая 2018 года прошла церемония открытия автомобильной части моста.
Сотрудниками российских правоохранительных органов досматриваются все автомобили, которые осуществляют движение через Крымский мост. Пассажиры и водители транспортных средств проходят через рамки металлодетекторов.
Также известно, что под мостом запрещен проход кораблей. Запрет начал действовать с 21 декабря.
Краснодарский край и полуостров Крым соединил мост через Керченский пролив протяженностью 19 километров. 15 мая 2018 года прошла церемония открытия автомобильной части моста.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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