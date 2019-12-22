ИА «Ореанда-Новости». В связи с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту в настоящее время усилены меры безопасности. Об этом рассказывает издание "Подъем" в своём Telegram-канале. 

Сотрудниками российских правоохранительных органов досматриваются все автомобили, которые осуществляют движение через Крымский мост. Пассажиры и водители транспортных средств проходят через рамки металлодетекторов. 

Также известно, что под мостом запрещен проход кораблей. Запрет начал действовать с 21 декабря. 

Краснодарский край и полуостров Крым соединил мост через Керченский пролив протяженностью 19 километров. 15 мая 2018 года прошла церемония открытия автомобильной части моста.