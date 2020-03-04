ИА «Ореанда-Новости» . Как сообщает информационное издание «РИА Новости», ссылаясь на релиз пресс-службы столичного управления МВД РФ, на крыше электропоезда, остановившегося на станции Родники недалеко от Москвы, было найдено тело несовершеннолетнего.

В сообщении уточняется, что труп нашли днём 4 марта на электричке, следующей из российской столицы в Черусти. В настоящее время все обстоятельства и детали произошедшего устанавливают специалисты.