ИА «Ореанда-Новости». В Краснодарском крае житель одного из хуторов сдался полицейский после того, как убил жену, тёщу и ранил маленькую дочь, пишет «Интерфакс».



Мужчина рассказал, что произошла бытовая ссора, в ходе которой он зарезал спящую жену. Тёща пыталась убежать, но он догнал её и убил. Он также ножом ранил двухлетнюю дочь, которая была в доме. В семье ещё есть семилетний мальчик, он не пострадал.



Сейчас детей отвезли в лечебное учреждение. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.