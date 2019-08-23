ИА "Ореанда-Новости" Массовое истребление комаров началось на территории Кубани. Роспотребнадзор опасается распространения опасных для здоровья и жизни людей лихорадок Зика и Западного Нила.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, опасных насекомых истребили на площади, равной более полутора тысяч гектаров земли. Двести сорок два объекта вошли в ареал истребления. Мероприятия проводили сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Роспотребнадзор заявил, что ликвидация комаров не является конечным результатом проводимых мероприятий. Ставропольский научно-исследовательский противочумной институт и противочумная станция, расположенная на территории Причерноморья, также подключаться к работе. Сотрудники вышеуказанных ведомств занялись фиксацией численности комаров в регионе. Кроме того, будут учтены и виды этих насекомых. Все эти меры, имеющие комплексный характер, станут эффективным средством против распространения опасных вирусных заболеваний, заключили в Роспотребнадзоре.

Стоит отметить, что в настоящий момент на Кубани пострадавших от лихорадки Зика не зафиксировано. Однако, в ведомстве отмечают, что лихорадка сможет добраться до российской территории морским путём. В связи с этим особый контроль проходят моряки и пассажиры в российских портах, прибывающих из государств, где отмечены случаи заболевания этой лихорадкой. Соответствующее распоряжение дало руководство Роспотребнадзора.

Напомним, что ранее в столице Краснодарского края семь человек стали жертвами лихорадки Западного Нила. Переносить её могут обычные комары, которых на кубанской или крымской территории есть в огромном количестве.







